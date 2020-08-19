رسميا.. الديمقراطيون يرشحون بايدن

واشنطن ـ رويترز: رشح الحزب الديمقراطي جو بايدن رسميا لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية متعهدا بأن يصلح انتخابه الأمور في البلد الذي تعصف به جائحة كوفيد-19.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر العام للحزب الذي يستمر أربعة أيام تحت عنوان “القيادة مهمة” دفع سياسيون مخضرمون في الحزب، منهم الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر، وسياسيون ديمقراطيون صاعدون وشخصيات معروفة من الحزب الجمهوري بأن بايدن سيستعيد شرف ونزاهة البيت الأبيض ويعمل على إعادة حياة المواطن الأميركي إلى طبيعتها

وألقت جيل زوجة بايدن، وهي معلمة، الكلمة الرئيسية في المؤتمر من مدرسة ثانوية في ديلاوير عملت بها من قبل وتحدثت عن تفاصيل علاقتها ببايدن وكيف أن حبهما ساعده في التعافي بعد مقتل زوجته الأولى وطفلته الرضيعة في حادث سيارة.

وقالت “لم أكن أتخيل أبدا وأنا في سن السادسة والعشرين أن أسأل نفسي: كيف يمكن لملمة عائلة محطمة؟ الإجابة هي نفسها مع أمة مفككة: بالحب والتفاهم”.

وأضافت “إذا عهدتم لجو بمسؤولية هذا البلد فسوف يفعل لعائلاتكم ما فعله لعائلتنا: سيجمعنا ويوحدنا”.

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