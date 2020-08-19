البحرين تطالب بتسليم عضو "حزب الله" المدان باغتيال الحريري

قالت البحرين، الأربعاء، إن الحكم بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أثبت ضلوع مليشيا حزب الله الإرهابي في تلك الجريمة البشعة، مطالبة بمحاسبة الجاني.



ورحبت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، بالحكم الصادر من المحكمة في قضية اغتيال الحريري الذي استشهد في عام 2005 مع 21 مرافقًا له أثناء مرور موكبه وسط بيروت في عمل إرهابي جبان نفذه حزب الله الإرهابي.

وأكدت الوزارة أن "حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أثبت بصورة واضحة ضلوع عناصر حزب الله الإرهابي في تلك الجريمة البشعة التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى بلبنان الشقيق".





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وأكدت البحرين على "ضرورة تقديم المتهم إلى القضاء العادل ليلقى جزاءه، وأن يعم الأمن والاستقرار على لبنان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق".

وأمس الثلاثاء، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو البارز في مليشيا حزب الله سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي قال: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.

وأوضحت المحكمة، أن الاستهداف الانتحاري لرفيق الحريري يؤكد أن المقصود كان إحداث حالة ذعر في لبنان، كما تطلب تخطيطا محكما شمل جمع معلومات مفصلة عن موكبه وتحركاته، وإنشاء شبكات هاتف مغلقة، وشراء السيارة المستخدمة في الاغتيال.