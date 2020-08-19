تونس .. الداخلية تضبط مطلوبين اثنين قبيل تنفيذ عملية إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، القبض على عنصرين مطلوبين بمحافظة القيروان، قبيل تنفيذ عملية إرهابية.



ونقل موقع العين الإخبارية عن عناصر أمنية قولها، إن "العنصرين من فئة العناصر الإرهابية الخطيرة، وكانا مطلوبين من قبل القضاء لانضمامها إلى تنظيم إرهابي".

وبينت المصادر أنهما "ينتميان إلى خلية تكفيرية تنشط بين تونس وليبيا، ولهما ارتباطات بشبكات تهريب السلاح بين البلدين".

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وكانت الداخلية التونسية قد أكدت، الجمعة، أنها تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية تخطط للالتحاق بإحدى بؤر التوتر ودعم الجماعات الإرهابية.

وفي ذات الصدد، أوضحت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" أن "هذه الخلية التكفيرية تعمدت سرقة المنازل والمحلات لتسفير الشباب التونسي للقتال في مناطق النزاع مثل سوريا وليبيا".

وأفادت بأنها "تتجاوز 10 أشخاص لهم ارتباطات بجماعات مسلحة في الغرب الليبي، وينشطون في مجال تهريب الأسلحة بين تونس وليبيا".

وبينت المصادر أن وزارة الداخلية كشفت ترابطًا تنظيميًا بين الخلايا التكفيرية التي تنشط في تونس، ولها امتدادات داخلية وخارجية تهدد الأمن القومي للبلاد.

وكانت وزارة الداخلية كشفت في أواخر يوليو/تموز الماضي عن مجموعة من التنظيمات الإرهابية التي تنشط بين مختلف المحافظات التونسية وكانت تخطط لاستهداف مقرات أمنية ومراكز سيادية