سيف الشامسي يوقع وثيقة المنصة الرقمية لحكومة الشارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، على وثيقة المنصة الرقيمة لحكومة الشارقة، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، ورئيس لجنة التحول الرقمي بالشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، والمديرين العامين بشرطة الشارقة، ووفد دائرة العلاقات الحكومية بالإمارة، ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام شرطة الشارقة بدعم جهود الإمارة في بناء منظومة رقمية متطورة تعمل فيها كل المؤسسات الحكومية بالشارقة على مدار الساعة، لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بطريقة مستدامة، تواكب التطور، وبما يخدم صناعة القرار لاستقراء تحديات المستقبل، ووضع الخطط الاستراتيجية من منظور علمي مؤسسي.

Advertisements

وأكد الشامسي: «إن إمارة الشارقة، تسير على نهج مدروس في استشراف المستقبل التقني وفق رؤية واضحة وعلمية وضعتها قيادتنا الرشيدة، سعياً منها نحو مواجهة التحديات واستقراء المستقبل لمواكبة التطور الهائل في النظم المعلوماتية، التي يشهدها العالم، مضيفاً أن شرطة الشارقة مستمرة في منهجيتها للتحول الكامل نحو المنظومة الإلكترونية والذكية في تقديم خدماتها، بالتعاون مع كل المؤسسة والجهات الحكومية بالشارقة، مشيراً إلى أن توقيع الوثيقة يأتي انعكاساً للرقي والتحضر، الذي تشهده إمارة الشارقة، وتعزيزاً للشراكة المؤسسية، وإرساءً لدعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعّال، ما يسهم في الاستفادة القصوى من الكفاءات الإدارية والتقنية المتاحة لكل طرف، لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين لتعزيز جودة الحياة».

ومن جانبه، قال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، ورئيس لجنة التحول الرقمي بالشارقة: «تعكس وثيقة المنصة الرقمية لحكومة الشارقة حرص مؤسسات الإمارة وهيئاتها الحكومية على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للأفراد، عبر تحويلها إلى النمط الذكي، الذي يسهل الإجراءات ويقلص الوقت ويحد من هدر الموارد، مبيناً أن إمارة الشارقة حققت منجزات كبيرة، وسنشهد في المستقبل القريب المزيد من المنجزات، التي تليق بإمارتنا وهويتها وثقافتها، التي ترسخ مكانة الشارقة وجهة رائدة محلياً وعالمياً، وتعزز صورتها ومسيرتها الحضارية ومكتسباتها التنموية».