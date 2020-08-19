تعيين المغربي محمد أوجار رئيسا للبعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، تعيين المغربي محمد أوجار رئيسًا للبعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا.



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وحسب بيان صادر عن المفوضية، فإن البعثة التي تضم إلى جانب أوجار كلا من تراكي روبينسون وشالوكا بياني، تم إحداثها من قبل مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو 2020؛ بهدف توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، إلى تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال، مؤكدة على الأهمية التي يكتسبها عمل فريق الخبراء المستقلين لتوثيق التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وصرحت باشلي، في البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، أن ”هيئة الخبراء هذه ستكون بمثابة آلية أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يسود فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع للوقاية من انتهاكات جديدة والمساهمة في إرساء السلام في البلاد“