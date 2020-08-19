المملكة: ملتزمون بخطة السلام العربية

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وشدد وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في ألمانيا مع نظيره هايكو ماس، على أن «الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، وقال «المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية».
وقال إن إيران تزود ميليشيات الحوثي بالسلاح، وذكر أنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ماس «ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران».
وتحدث عن الملف الليبي، مؤكدا أن السعودية «تدعم مبادرة القاهرة ومبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا».
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