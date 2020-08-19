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المملكة: ملتزمون بخطة السلام العربية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المملكة على لسان وزير خارجيتها، الأمير فيصل بن فرحان التزامها بخطة السلام العربية التي سبق وأن أطلقتها منذ سنوات عدة.

وشدد وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في ألمانيا مع نظيره هايكو ماس، على أن «الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، وقال «المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية».

وقال إن إيران تزود ميليشيات الحوثي بالسلاح، وذكر أنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ماس «ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران».

وتحدث عن الملف الليبي، مؤكدا أن السعودية «تدعم مبادرة القاهرة ومبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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