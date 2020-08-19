السعودية تدعم الصحة العالمية لتوفير إمدادات طبية لليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قامت منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوفير إمدادات طبية متنوعة لليمن بقيمة بلغت 24 مليون دولار أمريكي، لتغطية النقص الحاصل في المستشفيات اليمنية وتلبية لاحتياجات المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة، مثل السرطان والفشل الكلوي والأمراض غير المعدية بما في ذلك مرض السكري، وتسعى المنظمة ومن خلال هذا الدعم لحماية وتعزيز الوضع الصحي في جميع المناطق اليمنية.

ويأتي الدعم ضمن خطة المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم منظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى، حيث نفذ المركز بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 218 مشروعا صحيا في جميع المحافظات اليمنية.