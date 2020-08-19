السعودية تدعم الصحة العالمية لتوفير إمدادات طبية لليمن

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ويأتي الدعم ضمن خطة المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم منظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى، حيث نفذ المركز بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 218 مشروعا صحيا في جميع المحافظات اليمنية.
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