شكرا لقرائتكم خبر وزير تركي سابق: نظام إردوغان المستبد لا مثيل له في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الوزير السابق في حكومات حزب العدالة والتنمية أرطغرل جوناي انتقادات حادة لرئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان بسبب تفرده بالقرار في ظل نظام الحكم الرئاسي.

ونقلت صحيفة الزمان التركية عن وزير الثقافة والسياحة الأسبق، إن إردوغان أسس نظاما استبداديا، مضيفا “نحن ندار بنظام لا يوجد شبيه له في دول العالم الديمقراطية. الإدارة باتت شخصية. نحن ندار بالأوامر وليس بالقوانين”.

وأشار جوناي إلى أن النظام الذي يدير به إردوغان تركيا لا يمكن أن يكون إلا في الدول الآسيوية والجنوب أفريقية التي لم تأخذ فيها الديمقراطية شكلها المؤسسي، وأكد أن تغيير نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي الحالي أدى إلى إصابة الدولة بـ”غيبوبة” في كثير من المجالات، بعد أن أفسد السلام والهدوء في البلاد.

وأوضح أن النظام الحالي الذي طبق بالتعديلات الدستورية التي أجريت في 16 نوفمبر 2017، هو نظام الرجل الواحد الذي تكون في يديه الكلمة الأولى والأخيرة.

على صعيد آخر، كشفت أحدث التقارير الصادرة عن مركز أبحاث اتحاد صناع المعادن في تركيا، عن ارتفاع معدلات التضخم والجوع بمقدار يفوق خمسة أضعاف تحت حكم حزب العدالة والتنمية، إذ ارتفع معدل الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد تتبع نظاما غذائيا صحيا من 15.3 ليرة تركية عام 2003 إلى 79.50 ليرة عام 2020 الحالي.