شكرا لقرائتكم خبر الكويت: حسابات مشبوهة تريد هدم الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المحامي العام بالنيابة العامة في الكويت المستشار محمد راشد الدعيج عن أن هناك بعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي بثت جملة من المشاركات، تضمنت بث إشاعات وأخبار كاذبة «كان من شأنها المساس بنا والتشكيك في نزاهتنا»، وذلك خلال الفترة من أول مايو حتى 14 أغسطس الحالي.

وقال الدعيج في كتاب وجهه للنائب العام الكويتي أمس «دأبت تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة، وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية».

وأشار الدعيج إلى أن هذه الحسابات استمرت بالآونة الأخيرة في الإساءة وفق خطة مدروسة ممنهجة، تطاولت فيها على كل مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات، محاولين تشويه سمعتهم قاصدين خلط الأوراق حتى بات «كل المسؤولين والقيادات بالبلاد فاسدين مفسدين».