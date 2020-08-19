الكويت: حسابات مشبوهة تريد هدم الدولة

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وقال الدعيج في كتاب وجهه للنائب العام الكويتي أمس «دأبت تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة، وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية».
وأشار الدعيج إلى أن هذه الحسابات استمرت بالآونة الأخيرة في الإساءة وفق خطة مدروسة ممنهجة، تطاولت فيها على كل مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات، محاولين تشويه سمعتهم قاصدين خلط الأوراق حتى بات «كل المسؤولين والقيادات بالبلاد فاسدين مفسدين».
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