مصادر: مصر تفتح خط اتصال مباشرا.. وتنسيق كامل مع الجيش الليبي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سلّم رئيس المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور رسالة إلى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ووفق مصادر قناة "العربية"، تضمنت الرسالة متابعة القاهرة لزيارة مسؤولين قطريين وأتراك إلى ليبيا خلال الأيام الماضية. وشددت الرسالة على رفض مصر أن تكون سرت والجفرة مناطق معزولة من السلاح ومن الجيش الوطني. Advertisements سرت (أرشيفية) كما أكدت مصر على رفض تقسيم الأراضي الليبية، وعدم السماح بمحاصرة ليبيا. كما تضمنت الرسالة أن القاهرة ستفتح خلال الأيام المقبلة خط اتصال مباشرا وستنسق بشكل كامل مع الجيش الوطني الليبي. ووفقا لمصادر قناة "العربية"، فمصر أكدت من خلال الرسالة استمرارها والتزامها بدعم الشعب الليبي وجيشه ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة. وأضافت المصادر أن رئيس المخابرات الحربية المصرية اتفق مع حفتر على التنسيق الأمني.

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