مزاد علني لطرح بوفيهات ديوان محافظة الأقصر ٧ سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر، عن طرح المزاد العلني المحلي بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، لعملية استغلال بوفيهات ديوان عام المحافظة.

وأوضحت المحافظة في البيان الذي أصدرته، اليوم الأربعاء، شروط المزاد وفقاً للنقاط التالية:

• تحدد جلسة يوم الااثنين 7 / 9 / 2020 الساعة 12 ظهراً موعداً للمزاد.

• ثمن كراسة الشروط والمواصفات للعملية مبلغ وقدره 299 جنيهًا وتُباع بمقر إدارة العقود والمشتريات.

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• التأمين الابتدائي المقرر للمزاد مبلغ وقدره 1500 جنيه يزاد إلى 10% من قيمة التعاقد بالجلسة فور الرسو.

• على المتقدمين للمزاد تسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www.etenders.gov.eg.

• على راغبي الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والحضور في الميعاد المحدد للجلسة ومعه صور من المستندات الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات.

• يعتبر القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملاً لهذا الإعلان.