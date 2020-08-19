محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
أعلنت محافظة الأقصر، عن طرح المزاد العلني المحلي بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، لعملية استغلال بوفيهات ديوان عام المحافظة.
وأوضحت المحافظة في البيان الذي أصدرته، اليوم الأربعاء، شروط المزاد وفقاً للنقاط التالية:
• تحدد جلسة يوم الااثنين 7 / 9 / 2020 الساعة 12 ظهراً موعداً للمزاد.
• ثمن كراسة الشروط والمواصفات للعملية مبلغ وقدره 299 جنيهًا وتُباع بمقر إدارة العقود والمشتريات.
• التأمين الابتدائي المقرر للمزاد مبلغ وقدره 1500 جنيه يزاد إلى 10% من قيمة التعاقد بالجلسة فور الرسو.
• على المتقدمين للمزاد تسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www.etenders.gov.eg.
• على راغبي الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والحضور في الميعاد المحدد للجلسة ومعه صور من المستندات الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات.
• يعتبر القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملاً لهذا الإعلان.
كانت هذه تفاصيل خبر مزاد علني لطرح بوفيهات ديوان محافظة الأقصر ٧ سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.