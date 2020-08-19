التضامن: صرف 1.1 مليار جنيه مساعدات تكافل وكرامة في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:
قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم صرف مليار و118مليون جنيه مستحقات لمستفيدي تكافل وكرامة، منذ الأحد الماضي وحتى اليوم الأربعاء.
وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن عدد المستفيدين الذين صرفوا حتى الآن مليوني و٣٥٣ ألف فرد خلال 4 أيام.
ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من
تكافل وكرامة حوالي 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالي 11.2 مليون فرد.
وكانت وزيرة التضامن قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسئولي هيئة البريد بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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