واشنطن تلغي وتعلق ٣ اتفاقيات مع هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أنها أخطرت هونج كونج، بأن واشنطن علقت أو أنهت ثلاثة اتفاقات ثنائية مع الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي بعد أن فرضت الصين قانونًا شاملاً للأمن القومي مثيرًا للجدل، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس: "هذه الخطوات تؤكد قلقنا العميق بشأن قرار بكين فرض قانون الأمن القومي، الذي يسحق حريات شعب هونج كونج".
وفي وقت سابق، قالت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في الصين كاري لام، إن المديمة ستتناول مع منظمة التجارة العالمية العقوبات الأمريكية.
وأوضحت لام خلال مؤتمر صحفي قبل اجتماع المجلس التنفيذي، أن هونج كونج عضو مستقل في منظمة التجارة العالمية وأن التحركات الأمريكية تنتهك قواعد ولوائح المنظمة الدولية، واصفة العقوبات بأنها "غير مبررة تماما".
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