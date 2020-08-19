خفض سن الترشح للبرلمان الجزائري لـ25 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)
قال رئيس البرلمان الجزائري، سليمان شنين، اليوم الأربعاء، إن الجزائر تشهد تحولات ديمقراطية منذ انتخابات 12 ديسمبر الماضي، التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، في تغريدة له على تويتر "أسست انتخابات 12 ديسمبر لشرعية ديمقراطية الحكم ومكنت عبد المجيد تبون من إطلاق مشروع الجزائر الجديدة، الذي انخرطت فيه الفواعل السياسية والقوى الحية للمجتمع الجزائري".
وذكر أن "الجزائر عملت على تخفيض السن القانونية للترشيح للبرلمان من 28 إلى 25 سنة، إضافة إلى إعلان رئيس الجمهورية عن المساعدة المالية للحملات الانتخابية للشباب الذين يترشحون للانتخابات التشريعية القادمة من أجل الرفع النوعي من عدد النواب الشباب بالمجلس الشعبي الوطني".
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