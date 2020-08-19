أمريكا تعلن إلغاء 3 اتفاقات مع هونج كونج

أخطرت الخارجية الأمريكية هونج كونج، تعليق الولايات المتحدة ثلاثة اتفاقات ثنائية أو إنهائها مع المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بعد أن فرضت الصين قانونا شاملا للأمن القومي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس: "هذه الخطوات تؤكد قلقنا العميق بشأن قرار بكين فرض قانون الأمن القومي، الذي يسحق حريات شعب هونج كونج".

وفي وقت سابق، قالت الرئيسة التنفيذية

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لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في الصين كاري لام، إن هونج كونج ستتناول مع منظمة التجارة العالمية ما يسمى بالعقوبات الأمريكية.

وأوضحت لام خلال مؤتمر صحفي قبل اجتماع المجلس التنفيذي، أن هونج كونج عضو مستقل في منظمة التجارة العالمية وأن التحركات الأمريكية تنتهك قواعد ولوائح المنظمة

الدولية، واصفة العقوبات بأنها "غير مبررة تماما".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع رد فعل سريع، بتوقيع عقوبات أمريكية على إيران، بعد رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر توريد الأسلحة على إيران.

وأضاف بومبيو: "ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة بشأن عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018"، وفقا لوكالة رويترز.