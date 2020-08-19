بسبب كورونا.. الداخلية الأردنية تمدد إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا

أعلن وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا لأسبوع ثان اعتبارا من يوم الخميس بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين في المركز الحدودي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن "وزير الداخلية سلامة حماد قرر الأربعاء تمديد إغلاق مركز حدود جابر أسبوعا آخر من صباح يوم الخميس 30 أغسطس".

وقرر حماد الأسبوع الماضي إغلاق مركز جابر الحدودي مع سوريا لمدة أسبوع بعد تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا أغلبها في صفوف العاملين في المعبر على أن تتم مراجعة وتقييم الإجراءات.

وبحسب الوزير فإن "العمل في مركز حدود العمري مع المملكة العربية السعودية ما يزال جاريا ولم يغلق المركز"، مشيرا إلى

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أنه طُلب من الموظفين العاملين في المركز عدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص كورونا.

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم، عن تسجيل 18 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد لعاملين من جنسيات عربية في مركز حدود العمري.

وتزايدت الإصابات المحلية بفيروس كورونا في الأردن بعد أن كانت تقتصر على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي، وسجلت يوم الأربعاء 44 إصابة منها 43 محلية.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في الأردن إلى 1482.