الولايات المتحدة تندد بالتمرد في مالي

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدين بشدة التمرد الذي وقع في مالي يوم 18 أغسطس وتدعو جميع الأطراف السياسية والعسكرية إلى العمل من أجل إعادة الحكم الدستوري.

وأضاف بومبيو في بيان "نحث جميع الأطراف المعنية في مالي على الدخول في حوار سلمي واحترام حقوق المواطنيين في حرية التعبير والتجمع السلمي ونبذ العنف".

وقدم المتمردون الذين أطاحوا برئيس مالي وحكومته في انقلاب عسكري، اليوم الأربعاء، تعهدًا

باستعادة الاستقرار والإشراف على عملية الانتقال نحو إجراء انتخابات خلال فترة زمنية معقولة.

واستقال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا يوم الثلاثاء وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد متشددين واحتجاجات.

ولم يتضح حتى يوم الأربعاء من الذي يقود التمرد.

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لكن متحدثا باسم المتمردين، الذين يطلقون

على أنفسهم الجبهة الوطنية لإنقاذ الشعب، قال إنهم تحركوا للحيلولة دون تفاقم الفوضى في البلد.

وسرعان ما ندد شركاء إقليميون ودوليون لمالي بالانقلاب العسكري إذ يخشون أن يؤدي سقوط كيتا إلى تفاقم حالة انعدام الأمن في البلد وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بأسرها في غرب أفريقيا.

ودعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا يوم الأربعاء الجنود الذين نفذوا الانقلاب العسكري إلى

إطلاق سراح الرئيس وغيره من كبار المسؤولين.

وقالت المجموعة في بيان ”يعبر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي“.