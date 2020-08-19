بيلاروسيا تحذرالأمم المتحدة من التدخل في شؤونها

حذر وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي منسقة الأمم المتحدة لدى بلاده إيوانا كازانا-فيشنفيتسكايا، من التدخل الخارجي في شؤون بيلاروسيا.

وقال المكتب الصحفي للوزارة: "رئيس قسم السياسة الخارجية اطلع على الوضع الحالي بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروس. وشدد الوزير على أهمية التطور التدريجي للبلاد دون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.. كما ناقش الطرفان التوجهات والأولويات لمزيد

من التفاعل بين مينسك والأمم المتحدة".

ومنذ أكثر من أسبوع، اندلعت احتجاجات غير مصرح بها في بيلاروسيا لكن قوات الأمن فرقتها في البداية باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، ثم توقفت عن مواجهة المحتجين، شرط عدم تسجيل أعمال شغب وتخريب.

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وحسب وزارة الداخلية، تم في الأيام الأولى للاحتجاجات اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص، وأصيب مئات الأشخاص، بينهم ما لا يقل عن 120 رجل أمن.

وأكد الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات قصيرة الأمد على المسؤولين في بيلاروسيا المسؤولين عن حوادث العنف والتزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنه خلال قمة استثنائية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى أن العقوبات الأوروبية ستطال مسؤولين بيلاروسيين وأفرادا بعينهم ولن تكون موجهة ضد الشعب البيلاروسي بشكل عام.