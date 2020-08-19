المبعوث الأممي لسوريا يعلن عن تفاصيل اجتماع اللجنة الدستورية

أكد المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسن، اليوم الأربعاء، أن اجتماع اللجنة الدستورية سيتم بناء على اتفاق طرفي الأزمة الحكومة والمعارضة، وهو الأول بينهما لوضع الأسس الدستورية.

وأضاف: "الأسس الدستورية ستكون بناء على احترام ميثاق الأمم المتحدة ووحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".

ولفت إلى أنه ستعقد الجولة الثالثة للجنة الدستورية السورية في جنيف في 24 أغسطس، بحضور وفدين أحدهما عن المعارضة والثاني عن الحكومة السوريين.

من جهتها قالت صحيفة "الوطن"، إن الوفد الوطني للجنة الدستورية المصغرة

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سيغادر دمشق يوم الأحد القادم، متوجها إلى جنيف على متن طائرة خاصة للمشاركة في جولة جديدة للجنة مناقشة تعديل الدستور السوري، التي ستبدأ أعمالها يوم الاثنين في الرابع والعشرين من هذا الشهر على أن تستمر لأسبوع واحد فقط.

وتتألف اللجنة المصغرة من 45 عضوا، 15 للوفد الوطني، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضات، ومن رئيسين هما د.أحمد كزبري عن الوفد الوطني،

وهادي البحرة عن وفد المعارضات، ويشارك في الجلسات المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بصفة مسير أعمال اللجنة.

وقال مصدر دبلوماسي غربي في جنيف للوطن إن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون أنهى الاستعدادات كاملة لاستضافة هذه الجولة المؤجلة منذ أشهر نتيجة جائحة كورونا.

وأضاف المصدر أن الإعلام لن يرافق أيا من الوفود في هذه الجولة، نظرا للإجراءات التي تفرضها السلطات السويسرية على الوافدين من الخارج بسبب الجائحة.

يذكر أن هذه الجولة هي الثالثة للجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة مناقشة تعديل الدستور، والتي تضم 150 عضوا، خمسون عن كل طرف من الأطراف المشاركة.