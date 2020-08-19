عاجل-أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تدعمان طيران ماهان الإيرانية

أُدرجت ماهان، وهي إحدى شركات الطيران الإيرانية الرائدة، على القائمة السوداء بموجب لوائح "مكافحة الإرهاب" الأمريكية بسبب علاقتها الوثيقة مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الذي تقول واشنطن إنه ينفذ "أنشطة إرهابية" في الشرق الأوسط. وقالت الوزارة إن الحرس الثوري استخدم ماهان إير على وجه الخصوص لتقديم الدعم لنظامي الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن "النظام الإيراني يستخدم ماهان إير كأداة لنشر أجندته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لدى الأنظمة الفاسدة في سوريا وفنزويلا، وكذلك الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وقال إن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يدعمون شركة الطيران هذه". وضمن الإجراء نفسه، فرضت وزارة الخزانة أيضاً عقوبات على المواطن الإيراني المقيم في الإمارات أمين مهدوي الذي قالت إنه يمتلك بارثيا للشحن أو يسيطر عليها.
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