عاجل-أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تدعمان طيران ماهان الإيرانية

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركتين مقرهما في الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، على قائمتها السوداء للعقوبات بسبب تقديمهما الدعم لشركة ماهان الإيرانية للطيران الخاضعة بالفعل للعقوبات. وقالت الوزارة إن شركة بارثيا للشحن وشركة دلتا لقطع الغيار ومقرهما في الإمارات العربية المتحدة "قدمتا قطع غيار وخدمات لوجستية رئيسية لشركة ماهان إير".

أُدرجت ماهان، وهي إحدى شركات الطيران الإيرانية الرائدة، على القائمة السوداء بموجب لوائح "مكافحة الإرهاب" الأمريكية بسبب علاقتها الوثيقة مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الذي تقول واشنطن إنه ينفذ "أنشطة إرهابية" في الشرق الأوسط. وقالت الوزارة إن الحرس الثوري استخدم ماهان إير على وجه الخصوص لتقديم الدعم لنظامي الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن "النظام الإيراني يستخدم ماهان إير كأداة لنشر أجندته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لدى الأنظمة الفاسدة في سوريا وفنزويلا، وكذلك الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وقال إن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يدعمون شركة الطيران هذه". وضمن الإجراء نفسه، فرضت وزارة الخزانة أيضاً عقوبات على المواطن الإيراني المقيم في الإمارات أمين مهدوي الذي قالت إنه يمتلك بارثيا للشحن أو يسيطر عليها.