كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بتقديم دعم 200 مليون دولار للعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقوم بدعم الحكومة العراقية في إجراء انتخابات مبكرة، موضحًا تقديم دعم لبغداد تبلغ قيمته إلى 200 مليون دولار.

وقال بومبيو، إن "واشنطن ملتزمة بدعم العراق.. وندعو لعراق خاليا من الفساد"، من جهته، قال وزير الخارجية العراقي: "سنوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم في مجالات عدة"، وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية حليفة للعراق".

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد مفاوض لعقد جولة من الحوار الاستراتيجي.

وسيرأس الوفد العراقي في هذه الجولة التفاوضية وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما سيترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو.

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وتأتي جولة المفاوضات هذه تمهيدا للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقي مع الجانب الأمريكي الذي سيقوده الرئيس دونالد ترامب.

وكشف مصدر حكومي عراقي، أمس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سيطلب منحا مالية من الولايات المتحدة خلال زيارته إلى واشنطن.

وغادر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية.

وسيلتقي الكاظمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.