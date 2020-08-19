كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصحة الأردن، في بيان لها اليوم الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1482 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سجلت في مركز حدودي وفي العاصمة عمان ومدن الرمثا والزرقاء والعقبة، مبيناً في نفس الوقت تسجل 16 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1269 حالة شفاء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 22,396 مليون إصابة، بينهم أكثر من 786 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,122 مليون حالة شفاء.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.