جهة بني ملال تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا ضمنهم لاعبون وممرضون

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 81 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال- خنيفرة، لترتفع الحصيلة إلى 1604 حالة مؤكدة.

وأكدت مصادر طبية لـ“اليوم 24″ أن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم بني ملال، من بينها 29 حالة في مدينة قصبة تادلة، ضمنهم 4 لاعبين في صفوف فريق شباب قصبة تادلة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تسجيل 11 إصابة في إقليم خنيفرة و13 حالة مؤكدة في إقليم الفقيه بن صالح ضمنهم عون سلطة، وفرد من القواة العمومية، ليرتفع بذلك عدد الحالات قيد العلاج في مستشفيات الجهة إلى أزيد من 1225 حالة.

وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، ليلة أمس الثلاثاء، تسجيل 16 حالة مصابة بالفيروس التاجي في صفوف الأطر الطبية، والتمريضية في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، معظمها بين الممرضين، بالإضافة إلى إصابة طبيب في العناية المركزة في المستشفى نفسه.