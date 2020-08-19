إدارة ترامب تتحرك لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخطرت الإدارة الأميركية، الحكومة الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة ستتحرك يوم غد، الخميس، لتفعيل بند في الاتفاق النووي المبرم مع إيران يسمح بإعادة فرض العقوبات عليها، بحسب ما نقل المراسل السياسي لموقع "واللا" الإسرائيلي، باراك رافيد، نقل فيه عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكد أن إدارته "ستلجأ إلى السناباك"، الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات عليها. غير أن إمكانية تفعيل الولايات المتحدة هذه الآلية تثير جدلا كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه.

ويأتي ذلك في أعقاب فشل الولايات المتحدة بدفع مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر السلاح على إيران، ما مثّل ضربة كبيرة للدبلوماسية الأميركية، واعتبرته الولايات المتحدة "خطأً جسيمًا".

لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 أثار شكوكا واسعة في أهلية واشنطن إطلاق هذه العقوبات من جانب واحد، حيث ترى دول حليفة للولايات المتحدة أن اللجوء لآلية سناباك سيعني انسحابا إيرانيا كاملا، والقضاء على الاتفاق التاريخي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى عام 2015.

كما تشهد واشنطن خلافا بين فريق مؤيد لتفعيل آلية العقوبات، وآخر يشكك في قانونية السعي الأميركي لفرض هذه العقوبات، وذلك لكون واشنطن انسحبت بالفعل منذ عامين من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.