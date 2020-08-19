شاهد .. مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان

الأربعاء 19 أغسطس 2020

تواصل جمهورية مصر العربية إرسال المساعدات العاجل إلى لبنان، وذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسى بفتح جسر جوى لإستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً .



وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على حسابه في الفيسبوك، أن طائرة نقل عسكرية أقلعت محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى رحلتها السابعة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة .

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جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان بإتخاذ اللازم نحو الإستمرار فى إستقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبنانى .

وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات ، كما قدم الجانب اللبنانى الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات