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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يؤكد إلتزامه بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 أغسطس 2020
أكد البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، التزامه بمخرجات مؤتمر برلين لحل أزمة ليبيا، مشدداً على ضرورة خروج "كافة القوات الأجنبية" من ليبيا.
ورأى مجلس النواب الليبي أن الأولوية الآن هي لاستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا.
يأتي ذلك، بينما تم أمس الثلاثاء الإعلان عن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية المغلقة منذ شهور وذلك بشكل خاص بهدف إمداد محطات الكهرباء بالوقود.
وأعلن اللواء ناجي المغربي، آمر حرس المنشآت النفطية مساء الثلاثاء في بيان، أن "لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط الخام المخزن في مرافئ النفط لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل المحطات الكهربائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطن" الذي يعاني من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.
وفقدت الشبكة العامة للكهرباء في مناطق شرق ليبيا مقدار 500 ميغاوات من إمدادات الكهرباء بسبب النقص في إمداد مختلف المحطات بالغاز والوقود الخفيف، ما تسبب في رفع ساعات طرح الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي على مختلف مدن ومناطق شرق ليبيا ووسطها.
وأكد المغربي أن قرار الاستئناف، الذي جاء "بناء على تعليمات" قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ينحصر في استثمار المشتقات النفطية المخزنة لتشغيل محطات الكهرباء و"المحافظة على البنية التحتية للموانئ وكذلك المعدات والمنشآت القائمة من خزانات وأنابيب النفط".
وكان موالون للجيش الوطني الليبي قد أغلوا منذ 17 كانون الثاني/يناير مواقع إنتاج النفط وأبرز موانئ تصديره في البلاد، وطالبوا بتوزيع أكثر عدلاً لموارد المحروقات التي تديرها حكومة الوفاق الوطني
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