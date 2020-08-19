شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تلزم جميع القادمين إليها بشهادة «بي سي آر» والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في خطاب بثه التلفزيون اليوم الأربعاء إن مصر ستلزم جميع القادمين إلى البلاد بتقديم نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (بي.سي.آر) لدى وصولهم للبلاد اعتبارا من أول سبتمبر أيلول. وأضاف مدبولي أن مصر ستسمح كذلك باستئناف صلاة الجمعة في المساجد اعتبارا من 28 أغسطس آب لكن بتدابير مشددة للصحة والسلامة تصدرها وزارة الأوقاف.

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