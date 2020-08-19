​​​​​​​البحرين: ضرورة تقديم المتهمين بـ "اغتيال الحريري" للقضاء

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رحبت البحرين بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أثبت بصورة واضحة ضلوع عناصر حزب الله الإرهابي في تلك الجريمة البشعة التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدة ضرورة تقديم المتهم إلى القضاء العادل ليلقى جزاءه، وأن يعم الأمن والاستقرار على لبنان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق.

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