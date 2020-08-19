بابا الفاتيكان يحذر من العودة للوضع "الطبيعي" القديم بعد جائحة كورونا

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بابا الفاتيكان فرنسيس الأول

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأربعاء إن جائحة كورونا يجب أن تكون فرصة لبناء مجتمع أكثر عدلا وأكثر صداقة للبيئة، محذرا من العودة إلى "الوضع الطبيعي" القديم.

وقال البابا فرنسيس خلال مقابلته الأسبوعية: "نحن جميعا قلقون من العواقب الاجتماعية للوباء. يريد الكثيرون العودة إلى طبيعتهم واستئناف الأنشطة الاقتصادية".

وأضاف "بالتأكيد، لكن هذا الوضع الطبيعي لا ينبغي أن يشمل الظلم الاجتماعي والضرر الذي يلحق بالبيئة ... اليوم لدينا فرصة لبناء شيء مختلف".

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وقال البابا إن الجهود الخيرية لم تكن كافية لمساعدة الفقراء، ودعا إلى نموذج تنمية اقتصادية أكثر عدلا من شأنه معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة.

وأوضح أن الإعانات العامة التي تقدمها الحكومات كجزء من مساعدات التعافي بعد وباء كورونا ينبغي ألا تفيد الشركات ذات السجل السيئ فيما يتعلق بالبيئة والحقوق الاجتماعية والعمالية.

وقال البابا فرنسيس أيضا إنه ينبغي أن يكون أي لقاح لفيروس كورونا متاحا للجميع. وأشار إلى أنه "سوف يكون من المحزن أن يتم إعطاء الأولوية في توزيع لقاح كورونا للأكثر ثراء".