تونس تعمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم، الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تزامناً مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات الذي يسجل أرقاماً قياسية منذ قرار فتح الحدود في البلاد.



وقال الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور الحكومي: "هناك فريق يعمل على تطوير لقاح ضد كورونا، وما زال في المراحل ما قبل السريرية".

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وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي: "الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي، وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا".

ولا يوجد أي لقاح في العالم جاهز للتسويق بعد، إلا أن 168 مشروع لقاح في العالم في مختلف مراحل التطوير، وفقاً لمنظمة العالمية للصحة.

وأضاف الوزير: "نبذل مجهوداً بإمكانيات محدودة ونحاول الوصول إلى نتائج".

وبموازاة ذلك، ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو مع بدء موسم السياحة، سجلت البلاد ارتفاعاً لافتاً في عدد الاصابات بالفيروس، تجاوز مئة إصابة يومياً خلال الأسبوعين الأخيرين