شكرا لقرائتكم خبر مصر تحذر من مؤامرة قطرية تركية في مصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت مصر من مؤامرة قطرية تركية لتحويل ميناء مصراتة الليبي إلى قاعدة عسكرية لأنقرة، على خلفية الاجتماع الذي عقد قبل يومين في ليبيا بحضور وزيري دفاع البلدين والمسؤولين في حكومة السراج التي تسيطر على طرابلس الليبية.

واستغرب مصدر مصري مسؤول ما يتردد من مشروعات لتحويل مدينة مصراتة ذات الدور المهم في ليبيا إلى قاعدة عسكرية تركية، مشيرا إلى أن أي قرار في هذا الصدد يعد خروجا عن المنطق الذي بني عليه اتفاق «الصخيرات».

وحذر من أن مثل هذا التطور سيكون تهديدا لاستقرار منطقة البحر المتوسط برمتها شمالا وجنوبا.

على صعيد متصل سخر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وزير الدفاع القطري، وقالوا إنه قبل بـ»الذل والهوان» عندما وقف في صورة رسمية «ذليلا خلف الجنود الأتراك، باعتباره مرتزقا صغيرا». وأكد مغرد أن «قطر انتهت كمستعمرة تركية صغيرة، الذل يتابع خطوات الإخوان أينما حلوا».