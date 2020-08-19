إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمرالدين إسماعيل أمس، قرارا بإعفاء السفير حيدر بدوي صادق من منصبه كناطق رسمي لوزارة الخارجية ومدير لإدارة الإعلام. وجاء قرار الإعفاء بعد يوم من إعلان وزير الخارجية أن وزارته لم تناقش بأي شكل من الأشكال أمر العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأنها لم تكلف الناطق الرسمي بالإدلاء بأي تصريح حول هذا الأمر.

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