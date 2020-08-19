قذائف صاروخية تستهدف قاعدة أمريكية بدير الزور

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وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية إن «ثلاث قذائف من نوع كاتيوشا سقطت قرب حاجز لوحدات الحماية الكردية المكلفة بحماية حقل غاز كونيكو يوم الثلاثاء دون وقوع أضرار في حقل الغاز أو عناصر الحاجز»، وأكد المصدر أن «استهداف القوات الأمريكية وقع من مواقع قريبة».
وأقر التحالف الدولي بسقوط عدة قذائف صاروخية قرب قاعدة له في حقل غاز كونيكو دون وقوع خسائر، واقتصرت على حريق في محيط الحاجز دون وصول النيران إلى القاعدة.
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