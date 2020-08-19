الأمم المتحدة: محاكمة قتلة الحريري عكست العدالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حكم المحكمة الخاصة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، هو انعكاس لالتزام المجتمع الدولي بالعدالة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي «أحيط الأمين العام للأمم المتحدة علما بإصدار المحكمة الخاصة بلبنان، الحكم الذي أدين فيه أحد عناصر حزب الله فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في 14 فبراير 2005 في بيروت وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 آخرين، وجرح 226 شخصا آخر».

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