بعد الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. وزير الخارجية السعودي: نرحب بالسلام ومنع ضم أراض فلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة ترحب بالجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة، ومنع ضم الأراضي الفلسطينية.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، الأربعاء، التزام الرياض بالسلام على أساس خطة السلام العربية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "تحدثنا عن تطورات عملية السلام في المنطقة. وبهذا الخصوص، أؤكد التزام السعودية بالسلام على أساس خطة السلام العربية والقرارت الدولية التي تسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة واتخاذ القدس الشرقية عاصمة لها".

وأضاف: "كما نرحب بالجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة، فنحن نشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب لضم الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتعرقل فرص تحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأوضح الوزير: "في هذا الصدد، نرحب بأي مبادرة تمنع هذه الإجراءات أحادية الجانب".

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الإمارات والإتفاق مع اسرائيل

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل والإمارات توصلتا إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين إن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "قرار سيادي".

كما قال نتنياهو : إن إسرائيل ستتعاون مع الإمارات العربية المتحدة على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وفي مجالات الطاقة والمياه والحماية البيئية والكثير من المجالات الأخرى.

وقد وصف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الاتفاق بأنه "فوز للدبلوماسية والمنطقة وإنه تقدم كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية من شأنه أن يخفف التوتر ويخلق طاقة جديدة للتغيير الإيجابي".