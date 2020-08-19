“خالي مبارا”.. فهد بنشمي ومهدي الناسولي يجمعان مشاهير كثر في كليب طريف- فيديو

أبدع الفنانان، فهد بنشمي، ومهدي الناسولي، في عملهما الجديد “خالي مبارا”، الذي مزج بين “تكناويت”، وروح النكتة، بمشاركة ممثلين، ومشاهير في الفيديو كليب.

الممثل، والمغني فهد بنشمسي، المستقر في الولايات المتحدة الأمريكية، والمحترف لموسيقى “كناوة”، قدم رفقة الناسولي الأغنية بقصة طريفة لشخصية “خالي مبارا”، شارك فيها الممثلان، مهدي فولان، وأمين من الثنائي الكوميدي “les inqualifiables” .

وشارك في العزف الموسيقي للعمل، الفنان بوحسين فولان، من خلال آلة “الربابة”، التي أضفت جمالية على إيقاعات “الكنبري” ، و”القراقب”.

وشارك في الكليب كضيوف شرف، أحمد عصيد، وماحي بينبين، ولطيفة أحرار، وجواد السايح، وأوم، وسامية أقريو، وعمر لطفي وحميد القصري، وحسن باسو، وعبد الكبير مرشان، والقايدة لبنى.