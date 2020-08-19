فيديو: يونس الميموني
استضاف مقهى ثقافي في طنجة، اليوم الأربعاء، متعافين من فيروس كورونا المستجد، من أجل تقاسم تجربة المرض مع رواده.
فكرة النشاط على لسان صاحب المقهى يوسف شبعة الحضري، جاءت من أجل المساهمة في توعية المواطنين بخطورة الفيروس، وكذا ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية من الوباء.
واعتبرت عائشة زدنك، رئيسة فرع طنجة للمنظمة الدولية “الناس للناس”، أن اللقاء، خطوة من أجل معرفة تفاصيل أكثر حول المرض على لسان مرضى سابقين بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقهى ثقافي في طنجة يستضيف متعافين من كورونا للحكي عن تفاصيل إصابتهم بالوباء- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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