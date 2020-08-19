“تيو تيو” وبطل سلسلة “رحيمو” يسيطران على “الطوندونس”- فيديو

استطاع المغني الشاب “تيو تيو”، رفقة الممثل، هشام السلاوي، السيطرة على “ترند” يوتوب بالمغرب لمدة 4 أيام، بفضل كليب أغنية “no me intersa”.

واختار “تيو تيو”، الممثل هشام السلاوي، الذي شارك في بطولة سلسلة رحيمو الشهيرة، ليؤدي رفقته بطولة الكليب، الذي وصل عدد مشاهداته 2.5 مليون مشاهدة.

واختلفت الرتب، التي احتلها كليب “تيو تيو” في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا، لكنه ظل في المنافسة لمدة 4 أيام، ولايزال، حاليا.

ويواصل “تيو تيو”، العمل على نفس المنوال، إذ دائما ما يقدم أغاني الفرح الراقصة، ويحقق من خلالها إقبالا كبيرا من طرف الجمهور.