بعد اكتساحه برشلونة بـ 8 أهداف.. بايرن ميونخ يواجه ليون في نصف نهائي دوري أبطال أوربا

يسعى بايرن ميونخ الألماني إلى مواصلة زحفه نحو لقب مسابقة دوري أبطال أوربا في كرة القدم، خلال مباراته، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة لشبونة، أمام فريق ليون الفرنسي، الطامح إلى تحقيق مفاجأة كبيرة، وتأهل لنهائي دوري الأبطال.

ويدخل فريق ليون الفرنسي المباراة، بعد أن فجر مفاجأتين من العيار الثقيل، عندما أطاح بيوفنتوس من ثمن النهائي، قبل أن يحقق فوزًا غاليًا على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

من جهته، يدخل النادي البافاري المباراة بعد فوز كبير على تشيلسي الإنجليزي 4-1 في إياب ثمن النهائي، قبل أن يلحق خسارة تاريخية مذلة بفريق برشلونة الإسباني، بعد أن اكتسحه بنتيجة 8-2 في ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة الليلة، نظيره باريس سان جيرمان، الذي تأهل إلى النهائي، أمس الثلاثاء، بعد فوزه على لايبزج الألماني بثلاثية نظيفة.