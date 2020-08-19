المغربية زهرة حسن تدخل منافسة “الطوندونس” في السعودية والعراق- فيديو

أطلقت الفنانة المغربية، زهرة حسن، أغنيتها الجديدة ”من أول كلام”، التي حققت نجاحا في السعودية، والعراق، ودخلت قائمة “الطوندونس” بها أمس الثلاثاء.
وقدمت زهرة أغنيتها ”من أول كلام” بلون عراقي، وتعاملت فيها مع كاتب الكلمات، قصي عيسى، والملحن مصطفى إبراهيم، والموزع، محب الراوي.
وتمكنت زهرة حسن من دخول قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا (طوندونس)، في يوتوب في كل من السعودية، والعراق.
زهرة حسن فنانة شابة من مواليد أكادير، تخلت عن عملها كـ”محاسبة” في إحدى الشركات للتفرغ للفن، وشق طريق تصل بها إلى الشهرة، والنجومية.
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