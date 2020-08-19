موظفو شرطة دبي يستعرضون تجاربهم العلاجية

الأربعاء 19 أغسطس 2020

نظمت إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج بالإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، فعالية الملتقى السنوي «رعايتكم غايتنا» للمرسلين إلى العلاج داخل وخارج الدولة، وذلك بهدف الالتقاء مع الموظفين العاملين في شرطة دبي ممن حصلوا على خدمات العلاج على نفقة القوة، وتبادل الآراء والمقترحات وسماع التجارب والوقوف على أهم التحديثات في نظام طلبات العلاج، والاطلاع على احتياجاتهم وآلية العمل المستقبلية.



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وافتتح العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، فعاليات الملتقى الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بحضور المقدم الدكتور محمد الجناحي، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، وما يزيد على 100 موظف من الضباط والعسكريين والمدنيين، حيث شهد الملتقى استعراض عدد من الموظفين لتجاربهم العلاجية الناجحة على نفقة شرطة دبي.

وأكد العميد أحمد محمد رفيع أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص عبر استراتيجيتها على إسعاد المجتمع الداخلي من الموظفين من خلال مختلف الخدمات التي تقدمها لهم، ومنها الخدمات العلاجية على نفقة القوة التي تُقدم إلى المرضى، وتسعى إلى إسعادهم عبر تخفيف أعباء تكاليف العلاج عليهم، وتقديم أرقى مستوى من الخدمات الطبية لهم.