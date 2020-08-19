شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يمدد إغلاق معبر "جابر" الحدودي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، مد إغلاق مركز "جابر" الحدودي مع سورية أسبوعا آخر اعتبارا من صباح يوم غد الخميس. وكان حماد قرر الأسبوع الماضي إغلاق المركز في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا. وتم إغلاق المركز بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة به.

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