شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: أوروبا لن تعترف بالنتائج الرئاسية في بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل
قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في بروكسل اليوم الأربعاء أن دول الاتحاد الأوروبي لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، مشيرة إلى أن الانتخابات لم تكن نزيهة ولا حرة.
جاء ذلك خلال مشاركة ميركل في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة السياسية في الجمهورية السوفيتية السابقة.
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