شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 4093 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العراق 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 188802 إصابات. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 85 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6121 حالة وفاة، فيما سُجلت 2529 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 134369 حالة شفاء.

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