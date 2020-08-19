شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستأنف الدراسة منتصف «سبتمبر» المقبل والان نبدء بالتفاصيل
ومنتصف سبتمبر هو التاريخ السنوي الاعتيادي لاستئناف الدراسة بعد العطل الصيفية في تونس.
وتأتي العودة هذا العام بينما تشهد البلاد زيادة متسارعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن انحسرت في فترة سابقة إلى مستوى صفر إصابات.
وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحامدي اليوم "قررنا انطلاق السنة الدراسية يوم 15سبتمبر المقبل ونهايتها يوم 30 يونيو المقبل".
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