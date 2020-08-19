14 حالة مُصابة بـكورونا تثير رعب أندية البريميرليج

2020-08-19 | 17:24
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كشفت تقارير إنجليزية أن هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بالأندية المشاركة في الموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز 2020/2021.
حتى الآن، ما كشفت عنه الصحيفة ما هو إلا أرقام غير رسمية ومن المتوقع أن ينشر الدوري الإنجليزي خلال الأيام المقبلة نتائج الاختبارات قبل استئناف المسابقة في 12 ايلول.
ولكن أكدت "تيليجراف" أن "الحالات التي ظهرت خلال الساعات الماضية قد أثارت مخاوف الأندية من ظهور حالات أخرى، خاصة وأن الحالات الإيجابية لم يعانوا من أي أعراض في الفترة السابقة".
الجدير بالذكر أن نادي ليفربول بحسب التقارير في النمسا قد وجد بين صفوف بعثته حالة إيجابية بفيروس كورونا وتم عزلها دون ذكر الاسم، ولكن الفريق الإنجليزي قد واصل تدريباته واستعداداته للموسم الجديد دون قلق أو خوف.
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