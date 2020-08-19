14 حالة مُصابة بـكورونا تثير رعب أندية البريميرليج

وأفادت صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية أن الإصابات وصلت إلى 14 حالة في 12 ناديًا فقط.

حتى الآن، ما كشفت عنه الصحيفة ما هو إلا أرقام غير رسمية ومن المتوقع أن ينشر الدوري الإنجليزي خلال الأيام المقبلة نتائج الاختبارات قبل استئناف المسابقة في 12 ايلول.



ولكن أكدت "تيليجراف" أن "الحالات التي ظهرت خلال الساعات الماضية قد أثارت مخاوف الأندية من ظهور حالات أخرى، خاصة وأن الحالات الإيجابية لم يعانوا من أي أعراض في الفترة السابقة".

الجدير بالذكر أن نادي ليفربول بحسب التقارير في النمسا قد وجد بين صفوف بعثته حالة إيجابية بفيروس كورونا وتم عزلها دون ذكر الاسم، ولكن الفريق الإنجليزي قد واصل تدريباته واستعداداته للموسم الجديد دون قلق أو خوف.