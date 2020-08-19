بومبيو يتوقع فرض عقوبات على إيران قريبا

ونقلت "سبوتنيك" عن بومبيو قوله، انه "ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة بشأن عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018"، وفقا لوكالة "رويترز".وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.يذكر أن حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، ستنتهي صلاحيته العام الجاري بموجب البنود التي يتضمنها اتفاق إيران النووي الذي وقعته طهران مع القوى الست الكبرى في جنيف عام 2015.

وعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات، في شهر حزيران الماضي، بشأن اقتراح أمريكي لتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ومن المقرر انتهاء هذا الحظر في تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.