نقابة الاطباء تعاقب طبيبا ادعى اكتشاف علاج لكورونا

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365، ان "احد الاطباء ادعى قيامه باكتشاف علاج لمرضى الكورونا وحث الاطباء على استخدامه، وبدون الرجوع للضوابط العلمية والطبية في اقرار العلاجات وكيفية استخدامها مما يعرض حياة المصابين للخطر والضرر المتعمد".

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واضافت النقابة ان "الطبيب قدا تعهدا بعدم تكرار المخالفات الواردة في التحقيق بعد انتهاء فترة المنع ويحال الى لجنة من الاطباء النفسيين لمعرفة اهليته لممارسة المهنة مستقبلا"، داعية "اي مواطن او مصاب تعرض للضرر من ممارسات الطبيب الى تقديم شكوى رسمية لدى نقابة الاطباء فرع بغداد بالاضافة للجهات القضائية المختصة لاتخاذ اللازم ومعاقبة المسبب وتعويض المتضرر وحسب القانون".

وطالبت النقابة "جميع القنوات الفضائية والمنصات الاعلامية بـ"التدقيق في مثل هذا المواضيع العلمية والطبية واستشارة نقابة الاطباء قبل اعلانها او نشرها حيث يسبب ذلك تضليل المواطن وتعرضه للضرر وبالتالي تصبح هذه القنوات شريكة في تعرض المصاب للاذى وربما الموت".