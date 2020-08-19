البرلمان الليبي يحث على مغادرة المرتزقة كحل وحيد للأزمة

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري عن التزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة إلى الحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة.



وأشار العقوري، في بيان له، إلى ضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا (المرتزقة)، واستئناف تصدير النفط بشرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية.

كما شدد البرلماني الليبي على أن أولوية مجلس النواب استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وهو ما تهدف إليه مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأعرب العقوري عن تأييده لتصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء زيارته إلى طرابلس، الأحد، معربا عن تقديره لدور الدبلوماسية الألمانية، وشكره للجهود التي تبذلها لدعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

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وكان وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس قد قام بزيارة طرابلس، الأحد الماضى، وبحث مع مسؤولين بحكومة فايز السراج غير الشرعية سبل إنهاء الأزمة، قائلا إن العالم يجب ألا ينخدع بالهدوء المخادع فى ليبيا حاليا، ويتعين إيجاد طريقة لإنهاء الصراع.

وتطرح ألمانيا نفسها كوسيط محايد في الأزمة الليبية، ورعت في يناير/كانون الثاني الماضي مؤتمر برلين بمشاركة عدد كبير من قادة العالم المعنيين بالأزمة الليبية.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من التعهدات أبرزها احترام حظر الأسلحة والبحث عن اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

إلا أن تركيا، وهي إحدى دول لقاء برلين، تواصل تحدي القرارات الدولية التى تحظر نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا رغم تلويح أوروبي بفرض عقوبات.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة تواصل الحشد للهجوم على تمركزات الجيش شرقي مصراتة غربي سرت.