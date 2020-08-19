المفوضية الأوروبية في تحذير شديد لتركيا: كل الخيارات مفتوحة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن كل الخيارات متاحة فيما يخص التعامل مع تركيا وسلوكها الاستفزازي في شرق المتوسط.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ما من تهديدات يمكن أن تردع تركيا عن السعي وراء الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، مضيفا أن أنقرة تتوقع أن تتخذ الأطراف الفاعلة في المنطقة خطوات لنزع فتيل التوتر.

واليونان وتركيا منخرطتان في نزاع بشأن مطالبات متداخلة بحقوق في مناطق من المحتمل أن تكون غنية بالموارد.

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ومرارا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه إزاء الاستفزازات التركية غير القانونية والمتمثلة في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تدخلات أنقرة العسكرية في ليبيا.



والأحد الماضي، تلقى أردوغان صفعة جديدة من الاتحاد الأوروبي الذي طالبه بالوقف الفوري لأنشطة التنقيب عن الغاز في حوض شرق المتوسط، بعد إعلان أنقرة توسيع هذه العمليات قبالة سواحل قبرص.

وفي تحد واضح للقوانين والأعراف الدولية، أعلنت تركيا أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز في منطقة متنازع عليها قبالة سواحل قبرص، وجاء الرد قاسيا من الاتحاد الأوروربي وقال "ما أعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن".